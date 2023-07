Ilm läheb soojemaks ja niiskemaks

Viimaste päevade ilm on olnud küllaltki tujukas, on tulnud läbisegi nii vihma, rahet, äikest kui ka päikest. Selle nädala alguses langes mandril maapinnalähedases kihis temperatuur mõnel pool 2…3°C-ni, ja seda ka lääneranniku vahetus läheduses.

Võrreldes Lõuna-Euroopaga on meil siiski ilm meeldivalt rahulik, näiteks eile mõõdeti Šveitsis pilvealuseks tuulepuhanguks 60,3 m/s, Itaalias on viimase 10 päeva jooksul mitmeid kordi nähtud 10-15cm läbimõõduga raheteri ja meeletutest vihmakogustest ei tasu üldse rääkida.

Eesti ilm tuleb käesoleval nädalal pigem niiske ja ka mõnevõrra soojem eelnevast nädalast.

Täna (25.07.) jõuab meile lääne poolt madalrõhkkonna mõju. Selle osatsüklon satub Eesti kohale, kuid tormi see kaasa ei too. Küll aga algab hommikul mõõdukas, ajuti ka tugev vihmasadu, mis õhtuks lõppeb. Üsna tõenäoline on, et ka mõni välgulöök ja ka rahe satub siin-seal vihma sekka.

Kuna jääme madalrõhkkonna keskme lähedusse, siis on tuul nõrk ja üsna muutliku suunaga.

Soojakraade on päeval 19…22°C

Kolmapäeval (26.07.) haarab ohjad edelast tugevnev kõrgrõhkkond. Öö on sajuta ja üksikute pilverünkadega, küll aga jääb selle mõju veel nõrgapoolseks ja see ei suuda takistada päevasel ajal rünkpilvede arengut ja mõne sajuhoo teket ka Hiiumaal. Üksikut äikest ei saa ka välistada. Suurem on sajuhoogude võimalus Hiiumaa idapoolses osas.

Tuul pöördub läänekaarde ja õige pisut tugevneb, kuid puhangud jäävad ikkagi alla 10 m/s.

Öösel on sooja 13…16°C, päeval 17…21°C.

Neljapäeval (27.07.) pressib seesama kõrgrõhkkond end meile veidi lähemale. Öö on sajuta, kuid päeval võib siiski ringi ekselda mõni rünksajupilv, mis poetab suurema tõenäosusega Hiiumaa idaosa kohale mõne sajuhoo, äikest ei saa ka täielikult välistada.

Tuul puhub ikka läänekaarest ja on üsna nõrk.

Öösel on soojakraade 14…16°C, päeval 16…20°C.

Reedel (28.07.) teeb lähenemiskatse kaugel Skandinaavias asuv madalrõhkkond. Öö on sajuta, sajupilved jõuavad hommikupoolikul kohale ja vahelduva eduga kestab sadu tõenäoliselt õhtuni välja. Siin-seal on ka liikvel mõned äikesepilved.

Tuul jätkab puhumist läänekaarest ja pisut tugevneb, kuid tormituulteni on veel pikk maa minna.

Öösel on soojakraade 13…16°C, päeval päike väga pikalt soojendama ei pääse ja termomeetrinäidud jäävad kraad – kolm alla 20°C.

Järgnev nädalavahetus näib tulevat kõrgrõhkkonna mõjul suurema sajuta, kuid üksikutest hoovihmadest pääsu ilmselt siiski pole. Soojakraade juurde ei anta ja need jäävad 20°C ümbrusse.

Juba on küsitud ka ilma eelseisvateks kohvikutepäevadeks. Ilmaprognooside mõistes on see aeg küllaltki kaugel ja jõuab veel meelt muuta, aga praeguse seisuga tulevad 3.-5. august pigem madalrõhkkondade mõjusfääris ja sajuhoogudega. Tuult väga palju õnneks näha ei ole ning soojakraade lubatakse hetkeseisuga selleks ajaks päevasel ajal 17…22°C vahemikku.