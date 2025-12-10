Kõige madalam õhutemperatuur -5,2 kraadi mõõdeti 19. novembril Kassaris. Kõige kõrgem temperatuur 13,1 kraadi mõõdeti 7. novembril samuti Kassaris.
ILM HINGEDEKUUL | Novembris oli keskmisest soojem
Keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli novembri keskmine õhutemperatuur Ristnas 6,5 kraadi, mis on 2,3 kraadi pikaajalisest keskmisest (1991–2020) kõrgem. Heltermaal ja Kassaris oli keskmine õhutemperatuur 5,2 kraadi.
Jõulukuuske tuleks enne tuppa toomist hoida jahedas, nii ei jõua soojus teda kahjustada ja puu püsib kauem värske. Kindlasti ei tohi unustada ka seda,...
Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 11.12.2025 kell 15.00 Kärdlas volikogu saalis.
Muinsuskaitseamet tunnustas Eesti Teaduste Akadeemia teaduspreemiate laureaate kultuuripärandi uurimise ja hoidmise eest. Hiidlane Monika Reppo pälvis muinsuskaitseametilt doktoriõppe eripreemia.
Hiiumaast kagus asuv Saarnaki laid saab valitsuse määrusega väikesaare staatuse, kuna seal elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt vähemalt viis isikut. Hiiumaa vald saab alates 2027....