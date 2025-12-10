Jälgi meid
ILM HINGEDEKUUL | Novembris oli keskmisest soojem

Keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli novembri keskmine õhutemperatuur Ristnas 6,5 kraadi, mis on 2,3 kraadi pikaajalisest keskmisest (1991–2020) kõrgem. Heltermaal ja Kassaris oli keskmine õhutemperatuur 5,2 kraadi.
Foto: Arabella Valtin

Kõige madalam õhutemperatuur -5,2 kraadi mõõdeti 19. novembril Kassaris. Kõige kõrgem temperatuur 13,1 kraadi mõõdeti 7. novembril samuti Kassaris.

