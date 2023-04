Ilm 18.– 21. aprill: pigem päikseline, mitte väga soe

Ilmataat hoiab meie ilma jätkuvalt kuivana ja enamasti ka päikeselisena. Kuna aga ümberringi liiguvad madalrõhkkonnad, mis üritavad meie maale pääseda, on oodata ka mõningast tuule tugevnemist. Merevee temperatuurid on 4…7°C vahel ning see hoiab kevadele omaselt rannikualad tuntavalt jahedamad. Kõige jahedam on vahetult kitsas rannikuriba ning juba mõni kilomeeter rannikust eemal on ilm tunduvalt soojem.

Täna (18.04) jääme Skandinaavia kohal tugevneva ja laiutava kõrgrõhkkonna haardesse. Ilm on selge ja kuiv. Tuul puhub põhjakaarest ja on üsna nõrk. Öösel on sooja 2…5°C, päeval jääb napilt alla 10°C.

Kolmapäeval (19.04) kõrgrõhkkonna ülemvõim jätkub ning ilm püsib päikeseline. Lõunast survestav madalrõhkkond aga tõstab põhjakaare tuule puhangud rannikualadel 13…16 m/s ning hoiab ka õhutemperatuuri suhteliselt ühtlasena kogu ööpäeva vältel. Öösel on sooja 3…5°C, päeval 6…9°C.

Neljapäeval (20.04) lükkab kõrgrõhkkond lõunast läheneva madalrõhkkonna tagasi lõuna poole ning hoiab meie ilma päikeselisena. Tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 3…6°C, päeval tõuseb vaiksema tuule ja päikese mõjul 8…12 kraadini, välja arvatud tuulepealsel rannikul.

Reedel (21.04) kõrgrõhkkonna haare tugevneb veelgi ning ilm püsib päikeseline. Tuul pöördub kõrgrõhkkonna servas läänekaarde ja püsib üsna nõrk. Öösel on sooja 3…6°C, päeval ei lase merelt puhuv jahe tuuleke tõusta üle 10°C.

Tuleoht on üle Eesti juba üsna suur ning nädala esimeses pooles sellele leevendust ei paista. Küll aga on mudelitesse ilmunud madalrõhkkonnad nädalavahetuse teise poole peale ning sel juhul saab loodus ka kosutavat kastet vihma näol, kuigi sajukogused ei paista kuigi suured olevat. Seniks nautigem ilusat kevadilma ja rannikust veidikene eemal juba on ilmselt tunda ka saartel seda õiget kevade hõngu.