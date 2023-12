Kõlunõmme külatänaval võiks suure sulaga vabalt uisutada. Isegi auto püsib vaevu teel. Samas ei oleks vist mingi ime, kui keegi uisutades vastu tuleks. Igatahes on see tõenäolisem, kui küla bussipeatuses oodates bussi peale saada.

Anna talu laua taga istub Raudseppade pere. Ema Helle, poeg Andres, tütar Moonika ning väimees Tõnis. Tõsi, viimane hoiab diivanile ja ainult muigab, kui pererahva juttu kuulab. Nalja aga saab, sest just läbi Andres Raudsepa tehtud huumori tunnevad paljud Kõlunõmme küla.

Nalja peab saama

Tema välja mõeldud Pühalepa Vabastus Organisatsioon (PVO) postitab sotsiaalmeedias alatihti geniaalseid lahendusi keerulistele probleemidele, mis ühiskonnas ette tulevad. Tihti toimub tegevus Kõlunõmme bussipeatuses. Sekka mõned kunstilised vahepalad nagu eelmisel suvel etendatud ballett “Kormoranide järv“.

“Ürghiidlane,“ ütles kord üks PVO fänn vägilasemõõtu habemiku kohta. Andres kergitab aga saladuseloori ja paljastab, et ta pole üldse sünnipärane hiidlane. “Ma teadsin, et see päev ükskord tuleb, mil eesriie langeb,“ nendib ta tõsiselt habet siludes, endal silmad naeravad.