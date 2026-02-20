IDEID PEOLAUALE | Julge katsetada uusi maitseid

Vabariigi sünnipäeva on Angelica peres pidulikult peetud nii kaua, kui ta mäletab “Kilu ja leib pidid laual olema. Ilma nendeta ei saanud,” ütleb ta. “Lisaks ikkagi kartulisalat, keedetud keel ja kõik need traditsioonilised Eesti peolaua toidud.”