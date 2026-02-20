Jälgi meid
IDEID PEOLAUALE | Julge katsetada uusi maitseid

Vabariigi aastapäeva peolaua menüü on üsna traditsiooniline: kartulisalat, kiluleib, magustoiduks kamavaht. Tippkokk Angelica Udeküll julgustab katsetama, tuletama meelde lapsepõlve maitseid ja vaatama toorainet kodu lähedalt.
Tippkokk Angelica Udeküll ja Hiiumaa Pruulikoja Resto kokk Hendrik Veski valmistasid peolauale värske aga väga toitva räimesalati. | Foto: Kai Kallas

Vabariigi sünnipäeva on Angelica peres pidulikult peetud nii kaua, kui ta mäletab “Kilu ja leib pidid laual olema. Ilma nendeta ei saanud,” ütleb ta. “Lisaks ikkagi kartulisalat, keedetud keel ja kõik need traditsioonilised Eesti peolaua toidud.”

