Vabariigi sünnipäeva on Angelica peres pidulikult peetud nii kaua, kui ta mäletab “Kilu ja leib pidid laual olema. Ilma nendeta ei saanud,” ütleb ta. “Lisaks ikkagi kartulisalat, keedetud keel ja kõik need traditsioonilised Eesti peolaua toidud.”
TOIT
IDEID PEOLAUALE | Julge katsetada uusi maitseid
Vabariigi aastapäeva peolaua menüü on üsna traditsiooniline: kartulisalat, kiluleib, magustoiduks kamavaht. Tippkokk Angelica Udeküll julgustab katsetama, tuletama meelde lapsepõlve maitseid ja vaatama toorainet kodu lähedalt.
Veel lugemist:
GALERIID
Hiiumaa Gümnaasium pühendas oma loodud etenduse "Minu inimesed“ Eesti Vabariigi 108. aastapäevale.
UUDISED
Kutseline kalur Marko Mänd on tänu külmale talvele tekkinud võimalusele võtnud enda südameasjaks mandri ja Hiiumaa vahelise jäätee rajamise.
UUDISED
Sihtasutuse Sooster Foundation eestvõttel toimuvale kunstnik Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursile registreerus tähtajaks 25 osavõtjat. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 16. märts ning auhinnaline esikolmik koos...
GALERIID
Kärdla Kool pühendas kontsert-aktuse Eesti vabariigi 108. aastapäevale.