Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodu vabatahtlik ja eestvedaja Maarja Berkmann ei suutnud uudist kuuldes seda alguses uskuda. “Tänutunne on nii suur ning annetuse ajastus lausa ideaalne. Annetatud raha eest saame saata ühe meie hoole all oleva kassi Tallinna kliinikusse hädavajalikule operatsioonile,” rääkis Berkmann. Kassi jaoks tähendab annetus elamisväärse ja valuvaba elu algust.
IDEAALNE AJASTUS | An-Marleni annetus aitab turvakodu kassi hädavajalikule operatsioonile
TV3 „Su nägu kõlab tuttavalt“ viiendas saates võidutses An-Marlen, kes koos Kohvriga parodeerisid Maarja-Liis Ilusa ja Ivo Linna duetti „Kaelakee hääl“. Võiduraha, 1000 eurot, annetas An-Marlen Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodule.
