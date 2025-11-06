IDEAALNE AJASTUS | An-Marleni annetus aitab turvakodu kassi hädavajalikule operatsioonile

Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodu vabatahtlik ja eestvedaja Maarja Berkmann ei suutnud uudist kuuldes seda alguses uskuda. “Tänutunne on nii suur ning annetuse ajastus lausa ideaalne. Annetatud raha eest saame saata ühe meie hoole all oleva kassi Tallinna kliinikusse hädavajalikule operatsioonile,” rääkis Berkmann. Kassi jaoks tähendab annetus elamisväärse ja valuvaba elu algust.