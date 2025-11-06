Jälgi meid
Profi õlid

UUDISED

IDEAALNE AJASTUS | An-Marleni annetus aitab turvakodu kassi hädavajalikule operatsioonile

TV3 „Su nägu kõlab tuttavalt“ viiendas saates võidutses An-Marlen, kes koos Kohvriga parodeerisid Maarja-Liis Ilusa ja Ivo Linna duetti „Kaelakee hääl“. Võiduraha, 1000 eurot, annetas An-Marlen Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodule.
Avatar photo
An-Marlen annetas võiduraha Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodule. | Foto: TV3/Erlend Štaub

Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodu vabatahtlik ja eestvedaja Maarja Berkmann ei suutnud uudist kuuldes seda alguses uskuda. “Tänutunne on nii suur ning annetuse ajastus lausa ideaalne. Annetatud raha eest saame saata ühe meie hoole all oleva kassi Tallinna kliinikusse hädavajalikule operatsioonile,” rääkis Berkmann. Kassi jaoks tähendab annetus elamisväärse ja valuvaba elu algust.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

PUUDUTAB PALJUSID | Energiavaesus pole lahendamatu probleem

Kas oled pidanud valima toasooja ja toidukorvi vahel? Või muretsenud, kas järgmine küttearve käib üle jõu? Just seda tähendabki energiavaesus – olukord, kus inimene...

3 tundi ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kui liikuv sa oled?

Maili

3 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Tantsusammude asemel tallutakse varvastel

Hiiumaad väisanud minister Kristina Kallas sai gümnaasiumis küll sümboolse kutse tantsule, kuid kokkuvõttes samme hästi klappima ei saadud.

3 tundi ago

UUDISED

ERIMEELSUSED | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone

Kärdla Muusikakooli õpilaste vanemad tunnevad muret kooli käekäigu pärast, mistõttu saadeti kooli hoolekogule septembris teravas toonis pöördumine, kus süüdistatakse direktor Raili Kaibaldit halva töökeskkonna...

3 tundi ago