Kärdla kooli valduses oleva signeerimata maali autoriks on Eesti kunstnik Valerian Loik, kuid mis põhjustel maal koolimajja sattus, on seni teadmata.

Hiiu Leht kirjutas teisipäeval Kärdla koolis välja tulnud tundmatust maalist, kus kujutatud tütarlast. Oli teada, et maali on varasematel aegadel koolimajas eksponeeritud, kuid küsimusele, kes on teose autor ja miks see koolis olemas on, vastust ei teatud.