Jälgi meid
HLREIS

KÜLALUGU

HÜMNI SÜNNIKOHT | Reigi külas asus Hiiumaa esimene diskoteek

See järsk kurv, mis tahaks justkui Reigi küla ümber ringi moodustada, sunnib pidurdama ka kogenumad autojuhid. Teerist, mis kurvile eelneb, juhatab sisse nii mõnegi teise põhjuse, miks Reigis pidurdada – Eiffeli torn, Ratturi talu, lambateraapia.
Avatar photo
Maret Kukkur on Reigis tagasi oma esivanemate maade peal. Iga suvi on tema üks pastoraadi näituste peamistest korraldajatest ning ta ütleb, et näeb suure rõõmuga, kuidas näituseid külastavad ka kohalikud külaelanikud. | Foto: Urmas Lauri

Reigi lugu tuleb alustada selgitusest, kuidas on nii, et Reigi kirik ja Reigi pastoraat ei asugi Reigis. Kuni aastani 1781, mil rannarootslased Hiiumaalt pagendati, ulatus Reigi küla ka praeguste Rootsi ja Pihla külade alale. Seepärast ei ole vale öelda, et Eesti Vabariigi aastapäeva matk kulgeb Viskoosast Reiki, kuigi tegelikult asub Reigi pastoraat, mille trepil 24. veebruaril hümni lauldakse, Pihla külas. Küll aga pidi vale olema kirjutada “Reiki”, räägib külaelanik Maret Kukkur. Kohalik kirjutab Reikki, kahe k-ga, ütleb ta. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

GALERII | HIIGlased kinkisid Eestile sünnipäevaks etenduse

Hiiumaa Gümnaasium pühendas oma loodud etenduse "Minu inimesed“ Eesti Vabariigi 108. aastapäevale.

3 tundi ago

UUDISED

SÜDAMEASI | Jäätee mandrile valmis hobikorras

Kutseline kalur Marko Mänd on tänu külmale talvele tekkinud võimalusele võtnud enda südameasjaks mandri ja Hiiumaa vahelise jäätee rajamise.

1 päev ago

UUDISED

KÕNEKAS | Soosteri mälestusmärgi ideekonkursil osaleb veerandsada Eesti kunstnikku

Sihtasutuse Sooster Foundation eestvõttel toimuvale kunstnik Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursile registreerus tähtajaks 25 osavõtjat. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 16. märts ning auhinnaline esikolmik koos...

1 päev ago

GALERIID

GALERII | Kärdla Kool tähistas vabariigi aastapäeva

Kärdla Kool pühendas kontsert-aktuse Eesti vabariigi 108. aastapäevale.

1 päev ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×