Reigi lugu tuleb alustada selgitusest, kuidas on nii, et Reigi kirik ja Reigi pastoraat ei asugi Reigis. Kuni aastani 1781, mil rannarootslased Hiiumaalt pagendati, ulatus Reigi küla ka praeguste Rootsi ja Pihla külade alale. Seepärast ei ole vale öelda, et Eesti Vabariigi aastapäeva matk kulgeb Viskoosast Reiki, kuigi tegelikult asub Reigi pastoraat, mille trepil 24. veebruaril hümni lauldakse, Pihla külas. Küll aga pidi vale olema kirjutada “Reiki”, räägib külaelanik Maret Kukkur. Kohalik kirjutab Reikki, kahe k-ga, ütleb ta.
HÜMNI SÜNNIKOHT | Reigi külas asus Hiiumaa esimene diskoteek
See järsk kurv, mis tahaks justkui Reigi küla ümber ringi moodustada, sunnib pidurdama ka kogenumad autojuhid. Teerist, mis kurvile eelneb, juhatab sisse nii mõnegi teise põhjuse, miks Reigis pidurdada – Eiffeli torn, Ratturi talu, lambateraapia.
