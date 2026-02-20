HÜMNI SÜNNIKOHT | Reigi külas asus Hiiumaa esimene diskoteek

Reigi lugu tuleb alustada selgitusest, kuidas on nii, et Reigi kirik ja Reigi pastoraat ei asugi Reigis. Kuni aastani 1781, mil rannarootslased Hiiumaalt pagendati, ulatus Reigi küla ka praeguste Rootsi ja Pihla külade alale. Seepärast ei ole vale öelda, et Eesti Vabariigi aastapäeva matk kulgeb Viskoosast Reiki, kuigi tegelikult asub Reigi pastoraat, mille trepil 24. veebruaril hümni lauldakse, Pihla külas. Küll aga pidi vale olema kirjutada “Reiki”, räägib külaelanik Maret Kukkur. Kohalik kirjutab Reikki, kahe k-ga, ütleb ta.