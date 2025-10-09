HOROSKOOP | 9.–15. oktoober 2025

Olen Tõnis Villmäe – sündinud Suuremõisas, käinud Suuremõisas põhikoolis, Käinas gümnaasiumis ja Tallinnas Tehnikaülikoolis (Taltech). Hariduselt olen ehitusinsener, magistrikraadi sain sillaehitajana. Olen erasektoris ehitusvaldkonnas...