HOROSKOOP | 18. – 24. detsember 2025

Jäär
ARVAMUS
Aasta tagasi avaldas statistikaamet sisemajanduse koguprodukti näitaja maakonniti, kus Hiiumaa 0,4% ümardati nulliks ning tekitas Hiiumaal pahameeletormi. Tänavu avaldati detsembris SKP suurus elaniku kohta....
PÄÄSTE
17. detsembril kell 21.36 lekkis Leisu külas asuvas parklas auto tehnilise rikke tõttu maha diiselkütus. Reostus oli umbes 1,5 meetrisel alal. Päästjad katsid ala...
JUHTKIRI
Egaöhel aa vahete vahel sees haige vöi söune tunne, et teris pole päris kordas. „Neh, jo ta ükskord üle ka leheb,” mötleb suurem jägu...
RISTSÕNA
