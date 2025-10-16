HOROSKOOP | 16.–22. oktoober 2025

Jäär
UUDISED
Kokku on Hiiumaal käesoleva aasta jooksul sündinud 37 last. Kõige vähem lapsi sündis veebruaris, märtsis ja juulis, mil sündis vaid kaks last. Jaanuaris, aprillis,...
UUDISED
Laupäeval algaval Hiiumaa restoranide nädalal pakuvad kohalikud restoranid ja kohvikud erimenüüd ning lisaks toimuvad meelelahutus- ja spordisündmused.
SPORT
4. ja 5. oktoobril toimusid Tallinnas Eesti meistrivõistlused vene kabe välk- ja kiirkabes, kus Hiiumaa Kabeklubi esindasid Kätlin Mast ja Taivo Rist. Mast saavutas...
UUDISED
Pühapäeval kogunes ligi poolsada inimest Käina kalmistu väravas. Asuti pidulikult avama Ülo Tuisu hauakivi.