Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts

HOROSKOOP

HOROSKOOP | 13.–19. november 2025

Jäär

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 13.11.2025 (48)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

15 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 13. novembril

Hiiu Leht 13. novembril Juhtkiri | Kes on see küla, kes me lapsed kasvatab? Arvamus | Hiiumaa Gümnaasium – identiteedi ja usalduse küsimus Arvamus...

15 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Läheb järsult külmaks ja lumiseks

Soojemad ilmad pidasid veel siiski nädalakese vastu, kuid lähipäevil ilm jaheneb järsult ning tuleb ka tahkeid sademeid.

16 tundi ago

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 12. novembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.

18 tundi ago