HOBITALU TRAGÖÖDIA | Nuudi hobitalu linnud lähevad kõik hukkamisele (TÄIENDATUD)

(TÄIENDATUD 15.01 kell 13.40) Linnugripiga kimpu jäänud Nuudi Hobitalu pere on kaks päeva palunud ametkondi, et vähemalt osa linde tapmisest pääseks. Ametnikud aga leiavad, et hukata tuleks kõik. Viimase abinõuna blokeeris talupere oma sissesõidutee suure metsaveokiga. Neljapäeval otsustas Tallinna Halduskohus, et Nuudi Hobitalule ei anta õiguskaitsedt ning talu linnud lähevad hukkamisele.