HOBITALU TRAGÖÖDIA | Nuudi hobitalu linnud lähevad kõik hukkamisele (TÄIENDATUD)

(TÄIENDATUD 15.01 kell 13.40) Linnugripiga kimpu jäänud Nuudi Hobitalu pere on kaks päeva palunud ametkondi, et vähemalt osa linde tapmisest pääseks. Ametnikud aga leiavad, et hukata tuleks kõik. Viimase abinõuna blokeeris talupere oma sissesõidutee suure metsaveokiga. Neljapäeval otsustas Tallinna Halduskohus, et Nuudi Hobitalule ei anta õiguskaitsedt ning talu linnud lähevad hukkamisele.

Avatar photo
Margo Kingissepp blokeeris oma kodutalu tee ning ametnikke autodega edasi ei lasknud. | Foto Raul Vinni

Nädala alguses sai Sääre külas esimest aastat tegutsev Nuudi Hobitalu teate, et nende talu asukate linnugripi proovid on positiivsed ning rohkem kui sada lindu läheb hukkamisele. Talu aga taotleb kohtult esmast õiguskaitset, et vähemalt osad linnud võimalusel päästa. Aasta alguses oli talus 96 lindu, kellest tänaseks on elus 58.

