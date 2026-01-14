Nädala alguses sai Sääre külas esimest aastat tegutsev Nuudi Hobitalu teate, et nende talu asukate linnugripi proovid on positiivsed ning rohkem kui sada lindu läheb hukkamisele. Talu aga taotleb kohtult esmast õiguskaitset, et vähemalt osad linnud võimalusel päästa. Aasta alguses oli talus 96 lindu, kellest tänaseks on elus 58.
UUDISED
HOBITALU TRAGÖÖDIA | Nuudi hobitalu linnud lähevad kõik hukkamisele (TÄIENDATUD)
(TÄIENDATUD 15.01 kell 13.40) Linnugripiga kimpu jäänud Nuudi Hobitalu pere on kaks päeva palunud ametkondi, et vähemalt osa linde tapmisest pääseks. Ametnikud aga leiavad, et hukata tuleks kõik. Viimase abinõuna blokeeris talupere oma sissesõidutee suure metsaveokiga. Neljapäeval otsustas Tallinna Halduskohus, et Nuudi Hobitalule ei anta õiguskaitsedt ning talu linnud lähevad hukkamisele.
Veel lugemist:
UUDISED
Elektrilevi kutsub kõiki Hiiumaa elanikke ja ettevõtteid osalema elektritootmise liitumishuvi uuringus. Jaanuari teisel nädalal jõuab Hiiumaa võrguühenduse klientidele küsimustik, mille täitmine aitab Elektrilevil planeerida...
UUDISED
Hiiumaa vallavalitsus kinnitas oma korraldusega Kärdla, Pühalepa, Emmaste, Käina ja Kõrgessaare osavallakogude koosseisud.
UUDISED
Hiiumaa vald on alustanud juba kolmandat hanget leidmaks teenusepakkujat koduta loomade varjupaigateenuse osutamiseks. Seni on teenust osutanud Hiiumaa koduta loomade turvakodu, mis on saarel...
UUDISED
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning TS Laevad OÜ täiendasid mandri ja suursaarte vahelise laevaliikluse teenindamise lepingut, mis lubab kuni uue riigile kuuluva parvlaeva valmimiseni kasutada...