HIRMUTISED | Mihklis tegutsevad Külmking, Kurivaim ja Katk

Tõsi, kõik eelnimetatud ja veel mõned hirmsad tegelased on sedakorda ühes talumuuseumi aidas koos, kus suve läbi nendega Hiiumaa hirmutiste näitusel tutvust teha sai. Sügisesse sobivad nad aga isegi paremini ning näituse looja Kadri Kuusk ütleb, et varsti kolivadki asjaosalised mööda muuseumi laiali ning külalised saavad tulla neid hingedepäeva nädalavahetusel Mihklisse vaatama nende loomulikus keskkonnas. Kotumees läheb kaevu ja Külmking kolib metsaserva. Mõned hakkavad häält ka tegema.
SPORT
25.–26. oktoobril toimus Valgamaal Baltimaade Junior Cup orienteerumises, kus mõõtu võtsid Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi noored orienteerujad.
SPORT
Saalihokiliiga 35+ hooaeg sai avalöögi hiidlastele edukalt – nii Lauka Kolhoos kui ka Viskoosa SK alustasid uut hooaega võidukalt.
UUDISED
Eesti Keele Instituudis kuulutati kolmapäeval välja selle aasta silmapaistvaimad eestikeelsed ettevõttenimed, mille hulgas pälvis tiitli ka Hiiumaa Pruulikoja käsitööõlled Ehapuna ja Tõrvanina.
JUHTKIRI
Meite mailm aa hermus helliguks läin. Meel leheb öige haleks, kui kuuled, kuida möned inimest mötlevad, et nee tegelast, kis meite esivanemade elus ega...