HIRMUTISED | Mihklis tegutsevad Külmking, Kurivaim ja Katk

Tõsi, kõik eelnimetatud ja veel mõned hirmsad tegelased on sedakorda ühes talumuuseumi aidas koos, kus suve läbi nendega Hiiumaa hirmutiste näitusel tutvust teha sai. Sügisesse sobivad nad aga isegi paremini ning näituse looja Kadri Kuusk ütleb, et varsti kolivadki asjaosalised mööda muuseumi laiali ning külalised saavad tulla neid hingedepäeva nädalavahetusel Mihklisse vaatama nende loomulikus keskkonnas. Kotumees läheb kaevu ja Külmking kolib metsaserva. Mõned hakkavad häält ka tegema.