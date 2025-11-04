Jälgi meid
VÕIMENDUB | Kaugkütte kallinemine toob kaasa hinnatõusu ka mujal

Utilitase uus, senisest 5% kõrgem soojusenergia piirhind rakendub Kärdla võrgupiirkonnas 17. novembrist ja esimene uue hinnaga arve terve kuu eest jõuab tarbijateni jaanuaris.
Avatar photo
Jaanuaris maksis Hiiumaa Spordikeskus tarbitud 46,65 MWh eest Utilitasele 4440,92 eurot. 5%-line hinnatõus tähendaks 222 euro võrra suuremat arvet. | Foto: Kätlin Rist

Eesootava hinnatõusu mõju püüame hinnata varem makstud arveid uue hinnaga ümber arvestades. 

