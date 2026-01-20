“2025. aasta hooaja algus oli jahe ja vihmane ning see andis koheselt tunda ka külastusnumbrites,” võttis eelmise aasta kokku sihtasutuse nõukogu esimees Raido Randmaa.
HINNAD TÕUSEVAD | Hiiumaa sadamad tõstab ajale jalgu jäänud tasusid
Saare nelja külalissadamat haldav SA Hiiumaa Sadamad teeb alanud aastal sadamates uuendustöid, kuid on sunnitud kehtestama tasu ka slipi kasutamisele ning tõstma ööbimiste hindu.
Hiiumaal on õpetajate keskmine brutopalk 31. oktoobri 2025 seisuga Eesti kõige madalam, ulatudes 1928 euroni, selgub Haridussilma andmetest.
Juba mitmendat päeva pakub ilm kaunist pilti, kus ümbritsev härmatisega kaetud.
Tööinspektsioon avaldas oma kodulehel nimekirja ettevõtetest, keda plaanitakse sel aastal kontrollida. Hiiumaalt on tööinspektsiooni nimekirjas kümme ettevõtet.
Jää on jõudnud ka Hiiumaa liinile ja seetõttu võivad tänased praamireisid kesta kuni kümme minutit kauem.