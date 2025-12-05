Jälgi meid
Stihl reklaam 5.12-12.12

PERSOON

HINGEHOIDJA TEEKOND | Triin Simson: Hingehoidja peab elama ka oma elu

“Pühalepa ja Käina koguduse kirikuõpetaja, teeb sotsiaaltööd ja on hingehoidja ning perenõustaja. Abikaasa Hüllo-Kristjan Simsoniga kasvab peres viis last.” Just nii kirjeldaks end Triin Simson (51), kes 1. detsembrist alustas tööd Hiiumaa Sotsiaalkeskuse juhina.
Avatar photo
Hiiumaa Sotsiaalkeskuse juht Triin Simson. | Foto: Arabella Valtin

Hiiumaal on Triin elanud üle 20 aasta, pärit ja üles kasvanud aga hoopis Jõgevamaal Kuremaal. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

TEE HEAD | Hiiumaal otsitakse häid päkapikke

Seitsmeteistkümnendat aastat kogub MTÜ SEB Heategevusfond kokku laste, kes ei saa elada oma päritolu peres ning kelle koduks on asendus- ja pere- või turvakodu,...

34 minutit ago

KULTUUR

RÄNDAV VITRAAŽ | Valev Seina suur teos rändas muuseumi

Nelikümmend aastat Tallinnas Lastepolikliiniku akent kaunistanud vitraaž rändas algava remondi tõttu Tallinna Linnamuuseumi. “Vitraaž vajab veidi restaureerimist ja puhastamist,” ütles Valev Sein. “Lootust on,...

1 tund ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Liikluses paistsid silma kihutajad ja telefonikasutajad

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei neljateistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja üheksa väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.

5 tundi ago

ARVAMUS

KÜSIMUS PLANEERINGUS | Plaanitav kultuurikeskus pole realistlik

Hiiu Leht avaldab siinkohal Kärdlasse kultuurikeskuse rajamisega seotud Rookopli 18 ja Tiigi 3 detailplaneeringute vastuväite kaaskirja, mille esitas Tiigi 4 elanik Priit Haavapuu, öeldes,...

22 tundi ago