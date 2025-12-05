Hiiumaal on Triin elanud üle 20 aasta, pärit ja üles kasvanud aga hoopis Jõgevamaal Kuremaal.
PERSOON
HINGEHOIDJA TEEKOND | Triin Simson: Hingehoidja peab elama ka oma elu
“Pühalepa ja Käina koguduse kirikuõpetaja, teeb sotsiaaltööd ja on hingehoidja ning perenõustaja. Abikaasa Hüllo-Kristjan Simsoniga kasvab peres viis last.” Just nii kirjeldaks end Triin Simson (51), kes 1. detsembrist alustas tööd Hiiumaa Sotsiaalkeskuse juhina.
