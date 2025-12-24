Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

ARVAMUS

HINGEHOIDJA | Jõuluaeg on armastuse, headuse ja rõõmu aeg

Jõuluaeg tuleb igal aastal, ent iga kord natuke erinevalt. Mõnel aastal on see rõõmsa ja helge pühana pere keskel, mil saame olla koos oma armsatega.
Hingehoidja ja sotsiaalministeeriumi peakaplan Katri Aaslav-Tepandi. | Erakogu

Mõnel aastal tunneme end nii ülekoormatud ja väsinuna keset seda pühade ostusaginat ja kohustusi, et ei jõua ära oodata, millal pühad läbi saavad. On aastaid, kus pereringis koos laste või lastelastega laulame jõululaule, laual lõhnavad jõuluroad. On aastaid, kus veedame jõuluõhtu üksinduses või jõulurõõmu vajutavad maadligi eluraskused ja kurvad ajad elus, pinged suhetes ja töös. Ja kõik need erinevad jõuluajad on õiged, kuuluvad inimese elu juurde. 

