HINGEHOIDJA | Jõuluaeg on armastuse, headuse ja rõõmu aeg

Mõnel aastal tunneme end nii ülekoormatud ja väsinuna keset seda pühade ostusaginat ja kohustusi, et ei jõua ära oodata, millal pühad läbi saavad. On aastaid, kus pereringis koos laste või lastelastega laulame jõululaule, laual lõhnavad jõuluroad. On aastaid, kus veedame jõuluõhtu üksinduses või jõulurõõmu vajutavad maadligi eluraskused ja kurvad ajad elus, pinged suhetes ja töös. Ja kõik need erinevad jõuluajad on õiged, kuuluvad inimese elu juurde.
Veel lugemist:
UUDISED
Jõulud võivad olla küll mururohelised, kuid külmakraadid ja hea tehnika võimaldavad katta kelgumäe kunstlumega ja plusskraadidega uisutada.
ARVAMUS
Oma ajakirjaniku kogemusest tean, et inimesed kirjutavad ajalehele või helistavad raadiosse, kui neil on mingeid probleeme või nad on millegagi rahulolematud. Inimesed, keda miski...
GALERIID
Käinas avati 23. detsembril uus uisuväljak, tänu millele on kõigil võimalik nautida talverõõme, isegi kui lund ei ole.