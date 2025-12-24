HINGEHOIDJA | Jõuluaeg on armastuse, headuse ja rõõmu aeg

Mõnel aastal tunneme end nii ülekoormatud ja väsinuna keset seda pühade ostusaginat ja kohustusi, et ei jõua ära oodata, millal pühad läbi saavad. On aastaid, kus pereringis koos laste või lastelastega laulame jõululaule, laual lõhnavad jõuluroad. On aastaid, kus veedame jõuluõhtu üksinduses või jõulurõõmu vajutavad maadligi eluraskused ja kurvad ajad elus, pinged suhetes ja töös. Ja kõik need erinevad jõuluajad on õiged, kuuluvad inimese elu juurde.