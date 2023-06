Hiiumaal taimed külma kartma ei pea

Ilmataat ei jäta jonni ja jätkab heitlikul meelel ning ei lase suveilmadel siiakanti tulla.

Suurbritannia lähistel püsib võimas kõrgrõhkkond, mis suunab meile põhjalaiustelt tuleva jaheduse ja lähiajal sellele olukorrale lõppu näha ei ole. Küll aga saab loodus siin-seal veidi kastmist. Hiiumaal külmakartlikke taimi enamasti siiski katta pole vaja, välja arvatud rannikust eemal. Merevesi on soojenenud jõudsalt üle 10°C ning see hoiab koos tuulega saartelt ja mandri lääneosalt suuremad öökülmad eemal.

Tänane (2.06) möödub kohatiste hoovihmade ja tugeva põhjakaare tuule seltsis, puhangud ulatuvad rannikul 16…19 m/s. Õhusooja on jaheda õhumassi ja tugeva tuule koosmõjul vähevõitu – 8…11°C.

Laupäeval (3.06) laiendab läänepoolne kõrgrõhkkond pisut oma haaret ja selle mõjul on ka meil niiskust vähem. Mõnd üksikut hoovihma siiski täielikult välistada ei saa. Tuul annab järele ja puhub nii öösel kui päeval puhanguti 11…13 m/s. Õhusooja on öösel 7…10°C, päeval tõuseb mõni kraad üle 10°C.

Pühapäeval (4.06) saab taas võimu põhja-kirde pool pesitsev madalrõhkkond. Vihma sajab enam öösel, päeval on sajuhooge harvem ja hõredamalt. Tuul on öösel nõrk, päeval pöördub loodesse ja tugevneb rannikul 14…17m/s. Õhusooja on nii öösel kui päeval 9…12°C.

Esmaspäeval (5.06) tekib Läänemere lõunaosa kohal uus kõrgrõhkkonna kese ning see hajutab ka meil pilvekihti. Ilm on sajuta nii öösel kui päeval. Tuul puhub ikka loodest, kuid nõrgemalt, puhangud jäävad 10m/s ümbrusse. Öösel on soojakraade 8…11°C, päeval tõuseb päikese kaasabil 13…16°C vahemikku.

Teisipäeval (6.06) kõrgrõhkkond eemaldub ning jäämr kahe rõhkkonna vahelisse “halli alasse”. Suuremat sadu ei paista, kuid rünksajupilvi liigub ringi, mis siis kord siia, kord sinna sahmaka vihma poetavad. Tuul pöördub edelasse, kuid ei tugevne oluliselt. Öösel on sooja 8…11°C, päeval tõuseb 14…17°C-ni.

Valgus tunneli lõpus tuhmilt siiski paistab ning seni raudkindlalt ankrus olnud Briti kõrgrõhkkond näitab nädala teises pooles juba nõrgenemise js positsioonilt lahkumise märke. Sinnani on veel aega ja see võib muutuda, kuid selle stsenaariumi kohaselt võib soojem ilm siis paisu tagant välja pääseda ja suvi ka meie maile jõuda. Elame-näeme!