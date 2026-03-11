Jälgi meid
HLREIS

UUDISED

Hiiumaal sündis veebruaris kuus last

Võrreldes möödunud aasta veebruariga, kasvas Hiiumaal sündide arv kolmekordselt.

Avatar photo
Unsplash

Veebruaris registreeriti kuus sündi, aasta varem, 2025. aasta veebruaris, sündis Hiiumaal vaid kaks last. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 12. märtsil

Hiiu Leht 12. märtsil Juhtkiri | Selle maa keel Arvamus | Aed.Linn.Kärdla Arvamus | Koolis vaktsineerimisel tuleb usaldada noort ja vähendada bürokraatiat Arvamus |...

9 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 12.03.2026 (64)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

9 tundi ago

ARVAMUS

ARVAMUS | Eurojobu palve

1951. aasta 18. aprillil sõlmitud Pariisi leping pani aluse Euroopa Söe- ja Teraseühendusele, mis läbi kolmveerandsajandi on kasvanud tänaseks euroliiduks. Juubeliaasta tähistamiseks on mitmeid...

9 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Loodus tärkab

Ilmad on läinud soojemaks ning jäävad soojemaks ka eesootava nädala aja jooksul. Merejääl on aga paksust veel küllaga (kuni 40cm!), mis hoiab ilma pigem...

9 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×