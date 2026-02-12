Hiiumaal sündis jaanuaris neli last

Aasta esimene kuu algas Hiiumaal sündide poolest eelmise aasta rütmis. Jaanuaris registreeriti Hiiumaal neli sündi. Sama palju lapsi sündis Hiiumaal ka 2025. aasta jaanuaris. 2024. aasta jaanuaris oli aga sündide arv märksa suurem ehk üheksa.