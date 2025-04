TRADITSIOONI LÕPP | Hiiumaal aasta ema enam ei valita

Valla kommunikatsiooniosakonna juhataja Merilin Must ütles, et käesoleval aastal vald aasta ema tiitlit ei väljasta. „Leiame, et see traditsioon on oma aja väärikalt ära elanud ning soovime keskenduda sellele, et iga ema on eriline ja hindamatu,“ ütles Merilin Must. Eelmisel aastal lõpetasid naiskodukaitsjad ka aasta isa valimise.