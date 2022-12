Hiiumaa võõrustab koorimuusika tipptaset

Nädala lõpus ootab Hiiumaad tõeline koorimuusika tulevärk: reedel esineb Käinas Eesti Filharmoonia Kammerkoor Tõnu Kaljuste juhtimise all ja laupäeval juhatab Kärdla kiriku advendikontserdil segakoore Pärt Uusberg.

„Meie majas on käinud väga kuulsad dirigendid, aga Tõnu Kaljuste on küll esimest korda,“ märkis Käina huvi- ja kultuurikeskuse juhataja Ly Meldorf. Meldorf tõdes, et koorimuusikas enam kõrgemat taset ei ole kui Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester on Eesti kammerorkestrite tipptase.

„Saada nad kõik korraga Käinasse lavale – see on tõesti super!“ Küsimusele, kuidas sellised tipud saarele jõuavad, vastas Meldorf, et see on väga pika koostöö tulemus. „Kaido Kelder aitab tuua Eesti tipptasemel muusikat Hiiumaale, kuna siin on olemas superhea saal ja tore publik.“

Vastastikust head koostööd kinnitas ka Kaido Kelder, öeldes, et Eesti Kammerorkestri kontserte koos nimekate solistidega on Käina laval kõlanud varemgi. Keldri sõnul on nende missioon esineda mitte ainult suurtes linnades, vaid jõuda ka neisse kohtadesse, kus iga nädal ja iga kuu suuri kontserte võibolla ei toimu.

„Käina kultuurikeskuses on kultuurielu tänu Ly Meldorfile kindlasti väga aktiivne ja häid esinejaid käib seal päris palju,“ ütles Kelder. „See on suur rõõm meile ka – mandri pealt ärasõit on alati üks tore reis.“

Kelder, kes mängib Tallinna Kammerorkestris tšellot, paneb kokku ka Eesti kõige professionaalsemate muusikute kontsertkavasid. Aasta tagasi helistas Kelder Meldorfile ja pakkus seda kontserti. Meldorfi sõnul lepitakse niisuguseid kontserte kokku väga varakult, kuna tipp­kollektiivide esinemisgraafikud pannakse paika mitmed aastad varem. Üks põhjus, miks tipud Käina kultuurikeskuse lavale jõuavad, on ka see, et saal on väga hea. Teiseks toetab kontserdi korraldamist riik.

Kavas „Jõul 2022“ loovad helge ja üleva meele­olu aegumatud jõululaulud, nagu „Üks roosike on tõusnud“, „Ma tulen taevast ülevalt“, „Maa on nii kaunis“, „Oh kuusepuu“, „Karjased, oh öelge meile“, „Püha öö“ ja paljud teised tuntud jõululaulud, mis on seatud spetsiaalselt keelpilli­orkestrile ja koorile.

„Jõuluajal ei peagi esitama midagi keerulist või uut – see on jõuluaja valik,“ põhjendas Kaido Kelder lihtsat lauluvalikut sellega, et jõuluajal tahab ju igaüks neid tuntud lugusid kas siis mõttes või häälega kaasa laulda. „Loodan, et need publikule sobivad.“

Pidulikkust ja sära lisab kahele koorile, solistidele ja instrumentidele loodud „Dixit Dominus“, mis kuulub Antonio Vivaldi olulisemate kiriku­teoste hulka. Solistidena astuvad üles koori lauljad Yena Choi, Laura Štoma, Anna Dõtõna, Danila Frantou, Raul Mikson ja Geir Luht.

EFK direktor Esper Linnamägi ütles, et Tõnu Kaljustel on tavaks oma koori lauljaid solistidena kasutada. „Nad on väga suurte võimetega ja ennast väga palju tõestanud erinevates programmides kui head vokalistid, sellepärast selline valik, et anda neile võimalusi end arendada,“ selgitas Linnamägi. Teisalt on see suurepärane võimalus pakkuda publikule uusi persoone ja uusi hääli kasvavate noorte andekate lauljate seast. Koori 27 lauljast viis on väljastpoolt Eestit – Lõuna-Koreast, Portugalist, Lätist, Hollandist, Valgevenest. „Mitmed neist on õppinud Eesti Muusikaakadeemias ja siis avastanud enda jaoks Filharmoonia Kammerkoori, õppinud ära eesti keele ja jäänudki elama Eestisse,“ selgitas Linnamägi.

Kontsert „Jõul 2022“ kõlab neljapäeval Pärnus, reedel Käinas ja pühapäeval Tallinnas. Kui piletid Pärnu ja Tallinna kontsertidele maksavad 16–51 eurot, siis Käina kultuurikeskuses saab sedasama kuulata vaid 10 euro eest.

Korraldajad ootavad kontserdile täissaali. Käina kultuurikeskuse suures saalis on 200 kohta, kui vaja, saab panna 50 lisaks.

Laupäeval toimub teinegi tipptasemel advendi­kontsert Kärdla kirikus, kus segakoore juhendab Pärt Uusberg. Ettekandele tuleb seitsmeosaline „Jõululugu“ solistidele, orelile, ühendkoorile ning orkestrile.