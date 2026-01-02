Hiiumaa valla uue aasta tervitus

Head hiidlased!

Uus aasta on alanud – nagu ikka Hiiumaale kohaselt tuuliselt, aga siiski oma rahulikus rütmis, mere ja metsade vahel. Iga uus algus toob kaasa lootuse, et eesootav aeg on helgem, rõõmsam ja veidi parem kui eelmine.

Uue aasta algus on hea hetk vaadata korraks tagasi ja seejärel ühiselt edasi. Hiiumaa on paik, kus inimesed hoiavad kokku, märkavad üksteist ning leiavad ka keerulisematel aegadel lahendusi. Just see annab meile lootuse, et ka algav aasta toob rohkem häid kui raskeid päevi.

Hiiumaa vald soovib, et 2026. aasta oleks tegus ja tasakaalus – et meie ettevõtjatel läheks hästi, töökohtadel oleks kindlust ning head ideed leiaksid toetust ja koostööpartnereid. Ettevõtlus on tugeva kogukonna alus ning valla roll on luua keskkond, kus on võimalik kasvada ja areneda.

Loodame, et ilm on meie vastu lahkem, et mered ja teed oleksid turvalised ning igas aastaajas leiduks oma ilu. Soovime, et uus aasta tooks palju toredaid kultuurihetki, koosolemisi ja sündmusi, mis rikastavad meie igapäevaelu ning hoiavad Hiiumaa vaimu elavana.

Eriti rõõmustav on, et 2026. aasta on Hiiumaal tuletornide aasta. Need väärikad maamärgid on läbi aegade näidanud teed nii merel kui maismaal – sümboliks kindlusest, järjepidevusest ja valgusest ka siis, kui ümberringi on pime. Olgu see aasta meile kõigile meeldetuletus hoida omaenda tuld põlemas.

Hiiumaa vald jätkab tööd selle nimel, et meie saarel oleks hea elada, töötada ja oma tulevikku planeerida – nii täna kui ka aastate pärast.

Head uut aastat teile kõigile!

Lugupidamisega

Anu Pielberg

Hiiumaa Vallavolikogu esimees