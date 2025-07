HIIUMAA TURISMIKLASTRI JUHT | Turismiklastri mudel on tõhus ja toimiv

Äsja nelja-aastaseks saanud Hiiumaa turismiklastril on rohkem kui 50 liiget. Olen rõõmus ja tänulik, et tarmukad, tegusad ning Hiiumaa hea käekäigu pärast südant valutavad ettevõtted ja organisatsioonid on jõud ühendanud ning panustavad üheskoos Hiiumaa paremaks muutmisse.