HIIUMAA TULETULEMINE | Jaanipeol ühinevad kaks erilist tuld

Hiiumaa saab tule hoidjaks jaanilaupäeval, 23. juunil. Hommikul kell 10 kohtuvad vabatahtliku merepääste alused Soela ja Sõru sadamate vahel merel ja Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja võtab tule Saaremaalt vastu. Merepääste aluste kasutamine on kummardus meie vabatahtlikele merepäästjatele. Me peame hakkama saama kui aeg seda saarelises Iseolemises nõuab. Peatus Gullkrona mälestuspingi juures Sõrul on selle kinnituseks. Oma vanaisa Jegard Kõmmuse ja tema kaaslaste jäist päästeretke lugu räägib Helen Kõmmus.

Kui 2024. aasta parim vabatahtlik merepäästeühing Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts aitas tule Hiiumaale, siis järgnevalt võtab tule oma traktori peale rahvapõllumees 2024 Martin Vallikivi ja viib Kassari saarele. Kell 11:15 sätib tuli ennast Leigri kuju juures hobuvankrile ja alustab teekonda Kassari rahvamaja poole. Tuli saab oma hetked saarel, mis küll suurte saarte nimistust välja arvatud, kuid mis läbi aegade siiski päriselt oma iseolemist korraldanud ja korraldamas on.

Kassari Rahvamajas, kus tegutseb Aasta Tegija 2024 Kassari Haridusselts, on aga kohvilõhnad juba üleval, paiga hariduse- ja kultuuriloost räägib Helgi Põllo, Valdek Elmi mängib karmoškat, kõlavad Kassariga seotud luuleread. Õhus on tuleootus ja lootus läbisõidul olevast peotulest oma iseolemise hetk saada. Ole varakult kohal, sest tuli tuleb õuele põgusaks silmapilguks ja jätkab siis oma teekonda. Kui latern kaasas, saad omale killukese kojugi kaasa võtta! Kassari saarelt lahkub tuli üle Laisma Tammi, mis möödunud aastal sai 160 aastaseks, Hiiumaale tagasi. Kell 12:35 võtavad tule enda hoolde motoklubi Insula Deserta liikmed, jätkates teekonda juba mootorratastel.

Keskpäevaks on Kärdlas Vabrikuväljakul käsitöötänava avanud Hiiumaa Käsitööselts ja külastajaid ootab Hiiumaa Muuseumi Pikk Maja. Saab tutvuda iseoma käsitööga ja külastada rahvariide näitust. Kell 13 jõuab peotuli Vabrikuväljakule ja liigub käsitööseltsi maja juurest Pika Majani käest kätte. Tule löö käed külge! Veel suurem rõõm, kui teed seda rahva- või rahvalikes riietes. Tuld tervitavad Kärdla Kiriku Kammerkoor ja Kärdla Kammerkoor ning vabrikutööst jutustavad loo Kohvitantad.

Vabrikuväljakult läheb laulu- ja tantsupeo tuli mõneks ajaks Kärdla kirikusse hoiule. Samal ajal on juba ootuses Kärdla sadam, kus keskpäevast alates on toimumas Hiiumaa Maakaitsepäev ja oodatakse võidutule saabumist Pärnust. Tuli jõuab Kärdlasse kell 14.

Kell 17.30 jätkab peotuli liikumist Kärdla kirikust retrovillistega Palade koolimaja õuele ja sealt politseinike kaasabil tõrvikujalutuskäiguga Soera talu õuele. Soeras oleme iseoma lugude ja tegemiste keskel minevikus ja täna. Teemaks ikka jaaniaeg ja selleks valmistumine.

Kell 20 jõuab võidutuli koos laulu- ja tantsupeo tulega Hellamaa kiigeplatsile. Võtame hetke Iseolemise lugudega ja seejärel süttib kahest tulest jaanituli. Laulu- ja tantsupeo tulest süütab jaanitule XXI tantsupeo „Iseoma“ pealavastaja Helena-Mariana Reimann.

Laulu- ja tantsupeo tuli lahkub Hellamaalt kapten Ain Tähistega purjelaevale HiiuIngel, et jätkata teekonda Läänemaale. Jaanipäeval kell 10 annab Hiiumaa tule Veskiviigi sadamas Läänemaale üle.

Laulupeo tule pidulik teekond Tartust Tallinnasse toimus esmakordselt 1969. aastal, mil esimesest laulupeost möödus 100 aastat. 1990. aastast alates on pidulik tuletulemine Tartust Tallinnasse saanud osaks üldlaulu- ja tantsupidude traditsioonist. 2025.a. tuletulemist korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA koostöös kohalike omavalitsuste ning ESTO korraldustoimkonnaga 15. juunist kuni 2. juulini.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu toimub 3.–6. juulini 2025 Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja on Helena-Mariana Reimann ning rahvamuusikapeo loominguline juht on Helin Pihlap. Laulu- ja tantsupeo korraldaja on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.