Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel ütles, et teema-aasta tähelepanu keskmes on Hiiumaa sümboliks saanud Kõpu tuletorn, mis saab tänavu 495-aastaseks ja kuulub maailma vanimate jätkuvalt töötavate tuletornide hulka.
HIIUMAA TULETORNIDE AASTA | Uus teema-aasta tõstab esile meremärgid
Hiiumaa 2026. aasta teemaks on tuletornid. Saare 325-kilomeetrise rannajoone ümber on veeteed madalad ja karisid täis, mistõttu on meremärkidel tähtis roll meresõidus, aga ka majanduses üldisemalt ning rannarahva kultuuripärandis.
