HIIUMAA SUVI | Päike paistis Ristnas suvel 790 tundi

Keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul oli suve keskmine õhutemperatuur Heltermaal 16,4 kraadi, Ristnas 15,8 (norm 16,1) ja Kassaris 16,4 kraadi. Võrdluseks, Eesti keskmine suvine õhutemperatuur oli 16,3 kraadi.
Veel lugemist:
ARVAMUS
Meeldiv ja sõbralik linnaruum kutsub inimesi õues aega veetma. Nii kohalikke kui külalisi. Lärmakast, vingusest, ebaturvalisest keskkonnast kiirustatakse ruttu läbi, et peatuda mõnes meeldivas...
PILTUUDIS
Reedel andis Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja Eesti mereväe patrull-laeva Raju komandör vanemleitnant Taavi Aasale ametlikult üle Hiiumaa valla vapi.
UUDISED
Septembri alguses sai allkirjad Viscosa kultuuritehase uuendamise ehitusleping, mille järgi hanke võitnud Megaron-E OÜ loob vana kalatehase uueks tuleva aasta mai lõpuks.
LAPSESUU
Suuremõisa Põhikoolis läks sel õppeaastal esimesse klassi viis õpilast, kes Hiiu Lehega oma koolialguse mõtteid jagasid. Mõni arvas, et esimeses klassis on lihtsam kui...