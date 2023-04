Hiiumaa sõjahaudadest säilmete ümbermatmisest

Hiiumaa vallavalitsus esitas 30. augustil 2022 pöördumise Sõja­muuseumile seoses II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite hauamonumentidega Hiiumaal.

Küsisime arvamust kolme ühishaua suhtes: Aruküla, Käina ja Kärdla.

27. septembril 2022 andis hr Andres Siplane Kaitseministeeriumist teada, et toimus sõja­haudade komisjoni koosolek. Komisjon leidis, et Aruküla, Käina ja Kärdla sõjahauad asuvad ebasobivas kohas ning kuuluvad ümbermatmisele Mänspe kalmistule.

Hiiumaa vallavalitsus edastas 27. septembril 2022 seisukoha, et nõustub hauatähiste teisaldamisega, ent teeb ettepaneku säilmeid ringi mitte matta. Valla­valitsuse hinnangul piisab, kui matmiskoht tähistada neutraalse hauatähisega.

Hiiumaa vallavalitsus arutas teemat veelkord 12. aprilli 2023 vallavalitsuse istungil ning on seisukohal, et Arukülas võib teostada säilmete ümbermatmise. Käinas ja Kärdlas me säilmete ümbermatmist Mänspe kalmistule ei toeta. Kõigi kolme puhul peame õigeks hauatähise eemaldamist ja neutraalsega asendamist. Käina hauatähis asub Käina kiriku vahetus läheduses, mis on lahkunutele igati sobilik viimne puhkepaik. Kärdla linnapargis asub hauatähis samuti suhteliselt kiriku lähedal ning kuigi linnapark pole loomult parim koht viimsele puhkepaigale, on antud ühishauda juba korduvalt juurde­matmisi tehtud ehk hauarahu rikutud. Nii Käina kui Kärdla hauatähise osas on hukkunute lähedased vallavalitsuse poole pöördunud seisukohaga hauda mitte lahti kaevata. Või kui, siis tuleb nende hinnangul säilmed tuvastada ja lasta järeltulijatel otsustada, kuhu säilmed matta, mitte kõiki Mänspe kalmistule ümber matta.