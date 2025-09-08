Hiiumaa sai omale viis mälutreenerit

Katrin Kivivuori, kes oli projekti autor ja initsiaator, ütles: “Idee minna mälutreenerite koolitusele tuli mõttest, kuidas hoida korras oma mälu ja kuidas seda teadmist edasi anda ka teistele”. Kivivuori tegi inimestele ettepaneku osalemiseks igast Hiiumaa piirkonnast, et oleks saareline kaetus.
Hiiumaa kultuurielu saab sügisel huvitava täienduse, kui esimest korda on Hiiumaal võimalik õppida flamenkotantsu. Tantsukursuseid hakkab läbi viima tantsuõpetaja ja tantsija Mari-Liis Velberg, kes...
Naiskodukaitse 98. aastapäeval Kuremaa lossis tunnustas esinaine Airi Tooming ka kahte Hiiumaa naiskodukaitsjat, kes organisatsiooni tegevuses osalenud 25 aastat: Marge Vähter ja Anne Kaasik.