Hiiumaa sai omale viis mälutreenerit

Katrin Kivivuori, Eve Ellermäe, Virve Pajo, Helin Kääramees ja Annely Veevo läbisid mälutreenerite koolituse.

Mälutreeneri koolituse läbisid (vasakult) Virve Pajo, Helin Kääramees, Annely Veevo, Eve Ellermäe ja Katrin Kivivuori. | Erakogu

Katrin Kivivuori, kes oli projekti autor ja initsiaator, ütles: “Idee minna mälutreenerite koolitusele tuli mõttest, kuidas hoida korras oma mälu ja kuidas seda teadmist edasi anda ka teistele”. Kivivuori tegi inimestele ettepaneku osalemiseks igast Hiiumaa piirkonnast, et oleks saareline kaetus. 

