Hiiumaa sai omale viis mälutreenerit

Katrin Kivivuori, kes oli projekti autor ja initsiaator, ütles: “Idee minna mälutreenerite koolitusele tuli mõttest, kuidas hoida korras oma mälu ja kuidas seda teadmist edasi anda ka teistele”. Kivivuori tegi inimestele ettepaneku osalemiseks igast Hiiumaa piirkonnast, et oleks saareline kaetus.