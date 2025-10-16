Jälgi meid
Profikeskus saed

UUDISED

HIIUMAA RESTORANIDE NÄDAL | Kohalikud restoranid ja kohvikud pakuvad maitseelamusi

Laupäeval algaval Hiiumaa restoranide nädalal pakuvad kohalikud restoranid ja kohvikud erimenüüd ning lisaks toimuvad meelelahutus- ja spordisündmused.
Avatar photo
Avatar photo
Hiiumaa Restoranide Nädal 18.-25.10.2025

Uustulnukana ootab külalisi nii Hiiumaalt kui mandrilt Käina COOP-i majas vastselt avatud restoran KrattHouse, kus restoranide nädala erimenüüs on hiiumaised road: tallelihast käsitööpelmeenid ja säinakotlett, magustoiduks šokolaadiga brownikook.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

SÜNDIDE STATISTIKA | Hiiumaal registreeriti septembris seitse sündi

Kokku on Hiiumaal käesoleva aasta jooksul sündinud 37 last. Kõige vähem lapsi sündis veebruaris, märtsis ja juulis, mil sündis vaid kaks last. Jaanuaris, aprillis,...

50 minutit ago

SPORT

VÕITIS HÕBEDA | Taivo Rist: “Eluaeg olen kabet mänginud”

4. ja 5. oktoobril toimusid Tallinnas Eesti meistrivõistlused vene kabe välk- ja kiirkabes, kus Hiiumaa Kabeklubi esindasid Kätlin Mast ja Taivo Rist. Mast saavutas...

3 tundi ago

UUDISED

TEHTI HEATEGU | Hiiumaa Kaitseliidu taastaja sai väärilise hauatähise

Pühapäeval kogunes ligi poolsada inimest Käina kalmistu väravas. Asuti pidulikult avama Ülo Tuisu hauakivi.

3 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Rong Rohukülast – usalduse proovikivi

Tallinna-Haapsalu-Rohuküla raudtee ehitamine ei ole enam lihtsalt taristuprojekt. See on muutunud usaldusküsimuseks – mõõdupuuks, mille järgi hinnatakse, kas Eesti suudab oma lubadusi pidada ja...

4 tundi ago