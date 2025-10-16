HIIUMAA RESTORANIDE NÄDAL | Kohalikud restoranid ja kohvikud pakuvad maitseelamusi

Uustulnukana ootab külalisi nii Hiiumaalt kui mandrilt Käina COOP-i majas vastselt avatud restoran KrattHouse, kus restoranide nädala erimenüüs on hiiumaised road: tallelihast käsitööpelmeenid ja säinakotlett, magustoiduks šokolaadiga brownikook.
UUDISED
Kokku on Hiiumaal käesoleva aasta jooksul sündinud 37 last. Kõige vähem lapsi sündis veebruaris, märtsis ja juulis, mil sündis vaid kaks last. Jaanuaris, aprillis,...
SPORT
4. ja 5. oktoobril toimusid Tallinnas Eesti meistrivõistlused vene kabe välk- ja kiirkabes, kus Hiiumaa Kabeklubi esindasid Kätlin Mast ja Taivo Rist. Mast saavutas...
UUDISED
Pühapäeval kogunes ligi poolsada inimest Käina kalmistu väravas. Asuti pidulikult avama Ülo Tuisu hauakivi.
JUHTKIRI
Tallinna-Haapsalu-Rohuküla raudtee ehitamine ei ole enam lihtsalt taristuprojekt. See on muutunud usaldusküsimuseks – mõõdupuuks, mille järgi hinnatakse, kas Eesti suudab oma lubadusi pidada ja...