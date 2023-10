Tt-stuudio tantsijad otsustasid oma aastaid kestnud tantsutreeningute lõpureisi teha festivalile, kus oli esinemas 21 kollektiivi kokku 1000 esinejaga üheksast erinevast riigist.

Tt-stuudio V rühma jaoks on käesolev hooaeg Tiina Tantsustuudios viimane. Tantsitud on alates kolmandast eluaastast ning kätte on jõudnud lõpetamise aeg. Seepärast otsustatigi koos teha veel üks viimane reis ja kuna kevadel on neil ees lõpuetendus ning kooli lõpetamine, siis otsustati reisil käia hooaja alguses.