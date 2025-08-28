Jälgi meid
HIIUMAA MEISTRID | Tennises jätkati meistrite selgitamist

Hiiumaa meistrivõistlused tennise paarismängudes toimusid neljal päeval. Kahel esimesel päeval mängiti liivaväljakutel, kuid vihma tõttu viidi poolfinaalid ja finaalid läbi Hiiumaa spordikeskuse siseväljakutel.
Avatar photo
Hiiumaa meistrivõistlused naiste paarismängude esikolmik. | Foto: Laura Valting

Naispaarismängu Hiiumaa meistritiitli võitsid Liisi Maar ja Riin Liplik. Teise koha saavutas duo Kristiina Nõulik ja Anni Saar. Kolmanda koha said Teele Talts ja Hanna Demus.

