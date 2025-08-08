HIIUMAA LIIGUB | August on orienteerumiskuu

Hooaja kolmeteistkümmnes päevak 31. juulil Ristna maastikul oli ajalooline, kuna seal peeti esmakordselt orienteerumisneljapäevak. Ristna maastik on huvitav, leidub veel teise ilmasõja aegseid kaevikuid, lisaks kaunis mererand ja rannaäärne mets, mäed, suured raielangid, merikotka pesad ja tuletorn. Rajameister Marko Süld oli teinud põnevad rajad. Metsast tulid kõik rõõmsate elamustega ja arutelu kontrollpunktide läbimiseks tehtud teedevalikute suhtes oli elav.