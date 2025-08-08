Hooaja kolmeteistkümmnes päevak 31. juulil Ristna maastikul oli ajalooline, kuna seal peeti esmakordselt orienteerumisneljapäevak. Ristna maastik on huvitav, leidub veel teise ilmasõja aegseid kaevikuid, lisaks kaunis mererand ja rannaäärne mets, mäed, suured raielangid, merikotka pesad ja tuletorn. Rajameister Marko Süld oli teinud põnevad rajad. Metsast tulid kõik rõõmsate elamustega ja arutelu kontrollpunktide läbimiseks tehtud teedevalikute suhtes oli elav.
SPORT
HIIUMAA LIIGUB | August on orienteerumiskuu
Hiiumaa orienteerumisneljapäevakud on täies hoos. Juuli lõpus ja augusti alguses peetud päevakud tõid metsaradadele arvukalt orienteerujaid nii Hiiumaalt kui ka kaugemalt. Augustis peetakse veel kolm orienteerumisneljapäevakut.
Veel lugemist:
IN MEMORIAM
4. augustil lahkus meie seast Eesti kabetaja Raivo Rist – pühendunud sportlane, kirglik spordisõber ja hinnatud kogukonnaliige.
GALERIID
Kolmepäevases laagris osalevad Elva, Hiiumaa ja Saaremaa noorkotkad, kodutütred ning mitteliikmed noored vanuses 8–18 eluaastat.
SPORT
28. juunist 3. juulini toimusid Itaalias Trentos orienteerumise juunioride maailmameistrivõistlused. Eesti noortekoondisesse kuulus Hiiumaa neiu Maria Eller. Võistlusprogramm oli tihe, kuuel päeval võisteldi viiel erineval...
UUDISED
Kaseselja talu lambad olid öösel kodulähedases koplis, mille ümber metallist võrkaed, see aga hunte ei pidanud ja talu 55pealisest karjast jäi alles 31 lammast.