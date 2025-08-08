Jälgi meid
HIIUMAA LIIGUB | August on orienteerumiskuu

Hiiumaa orienteerumisneljapäevakud on täies hoos. Juuli lõpus ja augusti alguses peetud päevakud tõid metsaradadele arvukalt orienteerujaid nii Hiiumaalt kui ka kaugemalt. Augustis peetakse veel kolm orienteerumisneljapäevakut.
Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

Hooaja kolmeteistkümmnes päevak 31. juulil Ristna maastikul oli ajalooline, kuna seal peeti esmakordselt orienteerumisneljapäevak. Ristna maastik on huvitav, leidub veel teise ilmasõja aegseid kaevikuid, lisaks kaunis mererand ja rannaäärne mets, mäed, suured raielangid, merikotka pesad ja tuletorn. Rajameister Marko Süld oli teinud põnevad rajad. Metsast tulid kõik rõõmsate elamustega ja arutelu kontrollpunktide läbimiseks tehtud teedevalikute suhtes oli elav. 

