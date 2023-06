Hiiumaa keskmine brutopalk veidi langes

Statistikaameti andmetel oli 2023. aasta esimeses kvartalis Hiiu maakonnas keskmine brutopalk 1328 eurot, mis on kuus eurot vähem kui eelmises kvartalis. Eesti keskmine on 1741 eurot. Hiiu maakond on oma palgatasemelt Eestis tagantpoolt kolmas, edestades Valgamaad, kus brutopalgaks 1263 ja Saare maakonda, kus palgaks 1322 eurot.