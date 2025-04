HIIUMAA KASSIDE AITAJAD | 264 kassi on leidnud uue kodu

Maarja Berkmann märkis, et esmane, mida hiidlane teha saab, aitamaks lahendada Hiiumaa koduta loomade probleemi, on oma lemmiku kastreerimine või steriliseerimine, et ta ei saaks paljuneda. Teiseks tuleb lemmikloomad kiibistada ning ka registrisse kanda ja seaduse järgselt vaktsineerida marutaudi vastu, soovitatavalt ka viirushaiguste vastu.