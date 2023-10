Hiiumaa kampaaniad Saksamaal ja Soomes jõudsid kümnete miljoniteni

Suve läbi kestnud digikampaaniad jõudsid rohkem kui 77 miljoni külastajani ning tõid saare kodulehele sadu tuhandeid uusi külastajaid.

Taolised kampaaniad olid Hiiumaa esimene ulatuslik turundusaktsioon väljaspool Eestit, selleks avati ka saare veebivärav hiiumaa.ee saksa ja soome keeles. Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Üksvärava sõnul on eesmärgiks näidata, et välismaalased on Hiiumaal oodatud ning külastusinfo on kättesaadav ka nende emakeeles. Kampaaniad viidi läbi Googles, Youtubes, Facebookis, Instagramis ja teistes keskkondades.