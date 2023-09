Hiiumaa esindab Eestit Euroopa tuletornide ühenduse loomisel 

Brüsselis peetava ühenduse „European Route of Lighthouses“ asutamisel kirjutasid Saksamaa, Norra, Iirimaa, Prantsusmaa, Portugali ja Eesti esindajad neljapäeval alla asutamisdokumendile, mille eesmärgiks on tuletornide kui merepärandi ühine hoidmine.

Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Üksvärava sõnul on ettevalmistused tuletornide ühingu asutamiseks kestnud juba ligi poolteist aastat ning Eesti oma 55 tuletorni ning 145 tulepaagiga on Euroopa mereriikide seas väärikalt esindatud. Eestis on külastajatele avatud 11 tuletorni.