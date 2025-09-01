HIIUMAA AASTA ÕPETAJA 2025 | Lylian Lainoja: Hariduseksport on Hiiumaale oluline

Hiiumaa aasta õpetaja 2025 ja aasta kutseõpetaja Lylian Lainoja läheb uuele õppeaastale vastu rõõmsa ja energilise tundega hoolimata sellest, et tema viimane linnaaednike kursus Hiiumaa Ametikoolis on alustamas oma viimast õppeaastat.