Reedel, 29. augustil toimus Viscosa Kultuuritehases Hiiumaa õppasutuste töötajate traditsiooniline tänu- ja tunnustusüritus. Hiiumaa aasta õpetaja 2025 ja aasta kutseõpetaja tiitli pälvis Hiiumaa Ametikooli aedniku eriala juhtõpetaja Lylian Lainoja. Lainoja tuli kaheksa aastat tagasi, enda sünnipäeval 18. jaanuaril Hiiumaale mõneks päevaks kolleegi asendama. Mõnest päevast said aga põnevad aastad ametikooli õppetööd arendades.
HIIUMAA AASTA ÕPETAJA 2025 | Lylian Lainoja: Hariduseksport on Hiiumaale oluline
Hiiumaa aasta õpetaja 2025 ja aasta kutseõpetaja Lylian Lainoja läheb uuele õppeaastale vastu rõõmsa ja energilise tundega hoolimata sellest, et tema viimane linnaaednike kursus Hiiumaa Ametikoolis on alustamas oma viimast õppeaastat.
SPORT
Tuhandete fännide hulgas, kes läksid Riias peetavale korvpalli EM-ile kaasa elama, leidub ka rohkelt hiidlasi, kelle sõnul on emotsioon väga võimas.
Kärdla Kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilased alustasid uut kooliaastat juba tavaks saanud rongkäiguga.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 38 erineva korrarikkumise teatega.
PÄÄSTE
29. augustil kell 12.24 käisid päästjad eemaldamas Tempa külas sõiduteele kukkunud puud. Puu eemaldati ning liiklus sai segamatult jätkuda.