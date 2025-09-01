Jälgi meid
HIIUMAA AASTA ÕPETAJA 2025 | Lylian Lainoja: Hariduseksport on Hiiumaale oluline

Hiiumaa aasta õpetaja 2025 ja aasta kutseõpetaja Lylian Lainoja läheb uuele õppeaastale vastu rõõmsa ja energilise tundega hoolimata sellest, et tema viimane linnaaednike kursus Hiiumaa Ametikoolis on alustamas oma viimast õppeaastat.
Avatar photo
Hiiumaa aasta õpetaja 2025 on Lylian Lainoja. | Foto: Kärolyn Kivistik

Reedel, 29. augustil toimus Viscosa Kultuuritehases Hiiumaa õppasutuste töötajate traditsiooniline tänu- ja tunnustusüritus. Hiiumaa aasta õpetaja 2025 ja aasta kutseõpetaja tiitli pälvis Hiiumaa Ametikooli aedniku eriala juhtõpetaja Lylian Lainoja. Lainoja tuli kaheksa aastat tagasi, enda sünnipäeval 18. jaanuaril Hiiumaale mõneks päevaks kolleegi asendama. Mõnest päevast said aga põnevad aastad ametikooli õppetööd arendades.

