HIIU RANNAROOTSLASED | Sõda hävinud külas jätkub ikka veel

Endiselt saabub hiiu rannarootlaste külast Ukrainast sõjauudiseid ja vene sõjavägi ei jäta küla pommitamist.

Kuigi suur osa külast on hävinud, jätkatakse rünnakutega vastaspoolelt, vahendab Sofia Hoas, Svenskbyborna nimelisest rannarootlaste järeltuiljaid koondavast ühingust. Peamiselt kasutab vaenlane selleks droone. Ööl vastu 6. septembrit oli leekides küla lähedal asuv põld. Raske on hinnata külas viibiviate inimeste arvu, kuid endiselt ei ole kõik sealt lahkunud. Gammalsvenskbys on vett kolmel päeval nädalas, kuid mitte majades, vaid seda tuleb tihti kusagilt tooma minna. Külasse toimetatakse ka konserve ja ehitusmaterjale lagunenud hoonete remondiks. Gotlandi rannarootslaste poolt läheb järgmine abipakk teele septembri keskpaigas.