HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Viimane tööpäev

Hiiu Leht suurendas trükiarvu
UUDISED
Visit Hiiumaa otsib koostöös Visit Saaremaaga kohalikke inimesi, kes võiksid särada Saaremaa ja Hiiumaa ühise ajakirja MO Saared uues numbris kaanestaarina.
UUDISED
Eesti Terioloogia Selts kuulutas koostöös partneritega 2026. aasta loomaks siili – täpsemalt siilid, sest Eestis elab kaks liiki siile, harilik siil ja kaelussiil.
UUDISED
Head hiidlased! Uus aasta on alanud – nagu ikka Hiiumaale kohaselt tuuliselt, aga siiski oma rahulikus rütmis, mere ja metsade vahel. Iga uus algus...
ARVAB MARGUS SOONLEPAST
Aasta möödus niimoodi, et on olnud rõõmu ja kurbust. Nagu ikka, aga sel aastal kuidagi teravamalt.