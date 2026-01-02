Jälgi meid
25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Viimane tööpäev

Avatar photo
Hiiu Leht aastal 2000.

Hiiu Leht suurendas trükiarvu

KANDIDEERI | MO Saared otsib köikse kenamat saare(kaane)staari

Visit Hiiumaa otsib koostöös Visit Saaremaaga kohalikke inimesi, kes võiksid särada Saaremaa ja Hiiumaa ühise ajakirja MO Saared uues numbris kaanestaarina.

2 tundi ago

AASTA LOOM 2026 | Siil – väike loom suure sõnumiga

Eesti Terioloogia Selts kuulutas koostöös partneritega 2026. aasta loomaks siili – täpsemalt siilid, sest Eestis elab kaks liiki siile, harilik siil ja kaelussiil.

5 tundi ago

Hiiumaa valla uue aasta tervitus

Head hiidlased! Uus aasta on alanud – nagu ikka Hiiumaale kohaselt tuuliselt, aga siiski oma rahulikus rütmis, mere ja metsade vahel. Iga uus algus...

6 tundi ago

MARGUS TABORI AASTA | Elu, mida ma tahtsin

Aasta möödus niimoodi, et on olnud rõõmu ja kurbust. Nagu ikka, aga sel aastal kuidagi teravamalt.

6 tundi ago