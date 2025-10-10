HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Purjus mees tungis koolidiskole

Leivanädalast saavad osa paljud
9. oktoobril tunnustati Rannapaargus Hiiumaa tublimaid vabaühendusi, vabatahtlikke ja nende toetajaid, täiskasvanuhariduses aasta õppijat, õpitegu, koolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat ning Eesti kaunis kodu 2025...
ARVAMUS
Hiiumaal elav kodanik ja EKRE liige Palle Kõlar on kirjutanud loo Hiiumaa prügiveo hinnast. Kodaniku mure on mõistetav, sest prügivedu Hiiumaal on tõesti kallis...
ARVAMUS
Teinekord kuuleme seisukohti, et tervishoid peaks teistest valdkondadest vähem tähelepanu saama. Selline seisukoht aga muutub hetkega, kui mõtte väljaütlejal või tema lähedasel ilmneb terviseprobleem.
AJALUGU
Mineraalvesi on tavaline tervislik jook, mida kauplustes leidub laias valikus. Eelmise sajandi lõpus villiti ka Hiiu Kaluri abitootmises mineraalvett, millel nimeks pandi leiukoha järgi...