Jälgi meid
Profi saed

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Poisid lõhkusid pargimüüri

Avatar photo
Hiiu Leht 7. novembril aastal 2000.

R-kiosk väljus Konsumist

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

GAAS PÕHJA! | Hiiumaa Rahvaralli 2025 tuleb täie hooga

Hiiumaa suurim autospordisündmus, Hiiumaa Rahvaralli 2025 Uno Aava karikale saab avapaugu täna, 7. novembril, kui kell 16.35 stardib esimene võistlusauto Kärdla sadamast.

6 tundi ago

INTERVJUU

AVATULT JA AUSALT | Elu pakub Inge Taltsile jätkuvalt väljakutseid

Kohalikel valimistel suutis Inge Taltsi häältesaagile panna vastu vaid ametisolev vallavanem. EKRE nimekirjas kandideerinud arstile oli see endalegi üllatuseks ning märgiks, et tuleb edasi...

8 tundi ago

TEEMA

ISAD RÄÄGIVAD ISADUSEST | Isadust võib vaadata kui enesevalitsuse meistriklassi

Endast välja minemine isana on garanteeritud. Nii kinnitavad isad Raul Voskressenski (41) ja Heiki Maivel (33). Oluline on see, kuidas selle tundega toime tulla.

8 tundi ago

TOIT

PATUVABA KOOK | Piima ja jahuta kook maitseb patuselt hästi

Maitsva šokolaadikoogi valmistamiseks kulub vaid pool tundi ja sellega võivad maiustada nii laktoosi- kui ka gluteenitalumatud.

8 tundi ago