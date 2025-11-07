HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Poisid lõhkusid pargimüüri

R-kiosk väljus Konsumist
Veel lugemist:
UUDISED
Hiiumaa suurim autospordisündmus, Hiiumaa Rahvaralli 2025 Uno Aava karikale saab avapaugu täna, 7. novembril, kui kell 16.35 stardib esimene võistlusauto Kärdla sadamast.
INTERVJUU
Kohalikel valimistel suutis Inge Taltsi häältesaagile panna vastu vaid ametisolev vallavanem. EKRE nimekirjas kandideerinud arstile oli see endalegi üllatuseks ning märgiks, et tuleb edasi...
TEEMA
Endast välja minemine isana on garanteeritud. Nii kinnitavad isad Raul Voskressenski (41) ja Heiki Maivel (33). Oluline on see, kuidas selle tundega toime tulla.
TOIT
Maitsva šokolaadikoogi valmistamiseks kulub vaid pool tundi ja sellega võivad maiustada nii laktoosi- kui ka gluteenitalumatud.