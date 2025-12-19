Jälgi meid
25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Kärdla pääses suurest tulekahjust

Hiiu Leht aastal 2000.

Tuulevaikne ilm päästis Kärdla suurest tulekahjust

UUDISED

AUTOMAKS | Iga kaheteistkümnes hiidlane pole automaksu veel tasunud

Esmaspäeval oli automaksu tasumise tähtaeg neil inimestel, kes ei saanud detsembri alguses maksuvähendust. Automaks on endiselt tasumata 449 hiidlasel kogusummas 40 000 eurot.

1 tund ago

UUDISED

MEELDETULETUS | Püsielaniku soodustuse õigus sõltub sissekirjutusest aasta alguses

Tuletame veel enne aasta lõppu meelde Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teadet, mille kohaselt muutuvad püsielaniku soodustuse saamise tingimused parvlaevaliinidel alates 1. jaanuarist 2026.

3 tundi ago

UUDISED

ALGAS KONKURSS | Kõpu ja Ristna tuletornidele otsitakse uuesti operaatorit

Hiiumaa Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Kõpu ja Ristna tuletornidele operaatori leidmiseks. Hooajaväliseid tuletornide külastusi haldab ajutiselt Hiiumaa muuseum.

4 tundi ago

GALERIID

ESIMENE SAARTEL | Hiiumaal avati saarte esimene kogukondlik toiduringluskapp

Kärdlas Tormi Coopi juures avati kolmapäeval saarte esimene kogukondlik toiduringluskapp, kuhu saab tuua ülejäänud tarvitamiskõlblikku toitu ning kust igaüks võib seda omakorda kaasa võtta.

9 tundi ago