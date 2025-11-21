HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Kaamerad võeti pätipüüdmisel appi

Kaamerad tulevad hiidlastele pätipüüdmisel appi
Kärdlas leidis 17. novembri hilisõhtul aset juhtum, kus joobekahtlusega juht sõitis otsa seisvale politsei alarmsõidukile.
Lääne päästekeskuse menetlejad tegid kindlaks, et Hiiumaal Luidjal teisipäeva hilisõhtul hukkunuga lõppenud tulekahju sai alguse aegunud elektrisüsteemist.
Haridus- ja teadusministeerium loob Hiiumaale riigikooli, millega ühendab senise Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa ametikooli.
Tänavu on politsei- ja piirivalveameti (PPA) lennusalga kopter patsiendi kõrgema etapi haiglasse viimiseks välja kutsutud 78 korda.