Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Kaamerad võeti pätipüüdmisel appi

Avatar photo
Hiiu Leht aastal 2000.

Kaamerad tulevad hiidlastele pätipüüdmisel appi

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

POLITSEI

POLITSEI | Joobes juht sõitis Kärdlas politseiautole otsa

Kärdlas leidis 17. novembri hilisõhtul aset juhtum, kus joobekahtlusega juht sõitis otsa seisvale politsei alarmsõidukile. 

56 minutit ago

UUDISED

SELGUS TULEKAHJU PÕHJUS | Aegunud elektrisüsteem põhjustas hukkunuga lõppenud tulekahju

Lääne päästekeskuse menetlejad tegid kindlaks, et Hiiumaal Luidjal teisipäeva hilisõhtul hukkunuga lõppenud tulekahju sai alguse aegunud elektrisüsteemist.

3 tundi ago

UUDISED

OTSUSTATUD | Hiiumaa riigikool ühendab gümnaasiumi ja kutseõppe

Haridus- ja teadusministeerium loob Hiiumaale riigikooli, millega ühendab senise Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa ametikooli.

4 tundi ago

UUDISED

KOPTER EI TULNUD | Hiiumaal tuli kahel järjestikusel päeval patsiendid praamiga mandrile toimetada

Tänavu on politsei- ja piirivalveameti (PPA) lennusalga kopter patsiendi kõrgema etapi haiglasse viimiseks välja kutsutud 78 korda.

5 tundi ago