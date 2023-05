Hiiu Leht ja Hiiumaa võrkpalliklubi ootavad võrkpallureid üle Eesti

augustikuu teisel laupäeval Kärdlasse 66. Hiiumaa võrkpalli­turniirile. Võistkondade kirjapanek on juba täies hoos ja neljandik kohti hõivatud.

Registreerimine sai alguse püha­päeval, mil esimesed neli võistkonda Tartumaalt, sealhulgas üks esmakordne tulija, end turniirile kirja panid. Facebooki ürituse lehel avaldatud teabe toel lisandus järgmiseks õhtuks üks mees- ja kuus naiskonda.

See, et algul on aktiivsemad registreerijad naiskonnad, on turniiri korraldustoimkonna liikme Kadi Kiiveri sõnul tavapärane. Sageli tehakse esimesed päringud juba jaanuaris, mil sätitakse alanud aasta puhkuseplaane.

66. Hiiumaa võrkpalliturniir toimub 12.augustil Kärdla staadionil ning osalema on oodatud kuni 40 võistkonda tulenevalt võistlus­paiga suurusest ja ühepäevase võistluse ajalisest piiratusest.

Hiiumaa võrkpalliturniir on sihilikult ajastatud suvehooaja lõpu­ossa, et anda hoogu saare turismimajandusele ning enam kui 300 võrkpallurile võimalus suvi kokku võtta, et minna vastu algavale

saalihooajale.

Koos Siiri Süllaga turniiri korraldav Kiiver avaldas heameelt, et OÜ Hiiu Meedia otsustas jätkata 1958. aastal maakonnalehe eestvõttel alguse saanud võrkpallivõistluse traditsiooni ja koostööd Hiiumaa võrkpalliklubiga.

Turniiri läbiviimiseks on klubi saanud osalist toetust Eesti Kultuur­kapitalilt, taotlus on esitatud ka Hiiumaa Spordiliidule. Läbi­rääkimised võimalike sponsoritega seisavad veel ees.