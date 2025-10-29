Sellest ajast peale olen Tartus aeg-ajalt purgikesele pilgu heitnud ja mõelnud, kellele seda tegelikult vaja on – hiidlastele endile või neile, kes nende naljast aru ei saa? Mis on see kuulus ja ainulaadne hiiu huumor, millega saart ja saarlasi seostatakse?
ARVAMUS
HIIU HUUMOR | Kellele on tarvis hiiu nalja mõistmise salvi?
Mõned aastad tagasi ostsin Hiiumaalt pisikese purgikese, mille sildil seisis: hiiu nalja mõistmise salv.
Kasutusjuhend oli täpne: “Määrida keskööl naerulohkudele. Parema tulemuse saavutamiseks kanda kaduneljapäeva südaööl nelja tee ristis täiskuu ajal suure varba alla. Ülemäärasel kasutamisel võib jätta näo igaveseks naeruseks. Hiidlaste sõltumatu labori poolt testitud saarlaste peal.”
Lõppu oli lisatud tagasihoidlikult: “Võib kasutada ka huulepalsamina, putukahammustuste, kriimustuste ja marrastuste puhul.”
