HIIU HUUMOR | Kellele on tarvis hiiu nalja mõistmise salvi?

Sellest ajast peale olen Tartus aeg-ajalt purgikesele pilgu heitnud ja mõelnud, kellele seda tegelikult vaja on – hiidlastele endile või neile, kes nende naljast aru ei saa? Mis on see kuulus ja ainulaadne hiiu huumor, millega saart ja saarlasi seostatakse?