Hiidlaste heaks Toompeal: loome toetusrühma ja seisame ühenduste eest

Kui varem on olnud kombeks otsida riigieelarvest ka Hiiumaaga seotud objekte ja tegevusi, siis sel korral, keerulises seisus riigi rahanduse ajal, taolisi ridu ei leia. See ei tähenda, et töö vabadussamba lõpuleviimiseks vajaliku rahalise toe või mõne teise aktuaalse mure lahendamiseks oleks lõppenud.