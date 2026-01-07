Jälgi meid
HIIDLASED TÕTTASID APPI | Tormi sümboliks saanud Kärdla kortermaja sai ajutise katuse

Tormis katuse kaotanud Vabaduse 11 kortermaja ühistu juhatuse liige Kenneth Muuli ütleb, et ilma kogukonna abita poleks nad vastu pidanud ega nii kiiresti olukorda kontrolli alla saanud.
Vabaduse 11 ühistu juhatuse liige Kenneth Muuli rõhutas, et ühistu ja elanikud soovivad eeskätt avaldada tänu kõigile, kes õnnetuse järel appi tulid. | Foto: Raul Vinni

Kärdla Vabaduse tn 11 kortermaja elanike õudusunenägu algas möödunud aasta 27. detsembri õhtul, kui torm Johannes rebis majalt katuse. Sotsiaalmeedias levisid pildid kolmanda korruse korteritest, kus laepaneelid puruks ja toad elamiskõlbmatud. Kärdla kortermajast sai kogu Eesti torm Johannese sümbol, millest rääkivad uudised vallutasid meediaväljaannete esiküljed. 

