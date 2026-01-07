Kärdla Vabaduse tn 11 kortermaja elanike õudusunenägu algas möödunud aasta 27. detsembri õhtul, kui torm Johannes rebis majalt katuse. Sotsiaalmeedias levisid pildid kolmanda korruse korteritest, kus laepaneelid puruks ja toad elamiskõlbmatud. Kärdla kortermajast sai kogu Eesti torm Johannese sümbol, millest rääkivad uudised vallutasid meediaväljaannete esiküljed.
HIIDLASED TÕTTASID APPI | Tormi sümboliks saanud Kärdla kortermaja sai ajutise katuse
Tormis katuse kaotanud Vabaduse 11 kortermaja ühistu juhatuse liige Kenneth Muuli ütleb, et ilma kogukonna abita poleks nad vastu pidanud ega nii kiiresti olukorda kontrolli alla saanud.
