4WD klassis oli stardis kaks Hiiumaa ekipaaži. Tugeva alguse hooajale tegid Robin Pruul ja Rein Tikka (Subaru Impreza), kes lõpetasid 4WD klassis teisel kohal ning olid üldarvestuses neljandad. Isa-tütre ekipaaž Marko Eespakk ja Eva-Lota Eespakk (Audi S1) saavutasid oma võistlusklassis seitsmenda koha ning olid üldarvestuses üheksandad.
SPORT
HIIDLASED RAHVARALLIL | Rahvaralli hooaeg sai alguse Otepääl
Rahvaralli hooaeg 2026 sai nädalavahetusel avapaugu Otepää rahvaralliga. Lumistel Otepää teedel tuli võistlejatel läbida kaheksa lisakatset, mille kogupikkus oli ligikaudu 33 kilomeetrit.
