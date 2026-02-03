HIIDLASED RAHVARALLIL | Rahvaralli hooaeg sai alguse Otepääl

4WD klassis oli stardis kaks Hiiumaa ekipaaži. Tugeva alguse hooajale tegid Robin Pruul ja Rein Tikka (Subaru Impreza), kes lõpetasid 4WD klassis teisel kohal ning olid üldarvestuses neljandad. Isa-tütre ekipaaž Marko Eespakk ja Eva-Lota Eespakk (Audi S1) saavutasid oma võistlusklassis seitsmenda koha ning olid üldarvestuses üheksandad.