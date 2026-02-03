Jälgi meid
HIIDLASED RAHVARALLIL | Rahvaralli hooaeg sai alguse Otepääl

Rahvaralli hooaeg 2026 sai nädalavahetusel avapaugu Otepää rahvaralliga. Lumistel Otepää teedel tuli võistlejatel läbida kaheksa lisakatset, mille kogupikkus oli ligikaudu 33 kilomeetrit.
Isa-tütre ekipaaž Marko Eespakk / Eva-Lota Eespakk (Audi S1). | Foto: Pille Russi

4WD klassis oli stardis kaks Hiiumaa ekipaaži. Tugeva alguse hooajale tegid Robin Pruul ja Rein Tikka (Subaru Impreza), kes lõpetasid 4WD klassis teisel kohal ning olid üldarvestuses neljandad. Isa-tütre ekipaaž Marko Eespakk ja Eva-Lota Eespakk (Audi S1) saavutasid oma võistlusklassis seitsmenda koha ning olid üldarvestuses üheksandad.

